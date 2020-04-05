هل يمكن تعقيم الجسم بتناول الكحول؟

2020/04/05 | 08:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أعلنت الدكتورة أناستاسيا إيغناتوفا، أخصائية علاج حالات الإدمان، أن المشروبات الكحولية غير قادرة على حماية الجسم حتى من أمراض الجهاز التنفسي الموسمية.وقالت في حديث لصحيفة “فيتشيرنايا موسكفا”، “لقد أثبت من زمن بعيد أن الكحول يضعف مناعة جسم الإنسان.وأن تناول الكحول يفتح الباب أمام العدوى المرضية”.وأضافت، وبخلاف الاعتقاد الشائع، لن يطهر […]

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