محمد بقوح - كورونيات (5)

2020/04/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_بقوح في 22 مارس 2020، يتحالف الجهل المركب مع كورونا.نحن الآن نخوض حربا صعبة ضد فيروسين.الأول منا والثاني من الطبيعة.لكن السؤال المطروح هنا هو لماذا اختار فيروسنا البشري، الخارج عن تيارنا الوقائي الوحدوي، هذا الظرف الدقيق بالضبط لينتفض في جه وحدة شعب بكامله، الشعب المغربي، ويتحالف مع حامل مشروع الموت..مع كورونا اللعين..؟شخصيا، التفسير الوحيد الذي يتباذر إلى ذهني، وذهن أي عاقل طبيعي وسليم، ه......

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