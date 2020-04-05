سامي عبد العال - الموت والأمل

2020/04/05 | 08:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_عبد_العال " تعددت الأسبابُ والموتُ واحدٌ"...مقولةٌ شائعةٌ لكنها الآن ليست صحيحة بشقها الأول، لقد تعطلت عن العمل كماكينةٍ صدئة ضاعت معالمها.فقد جاء فيروس كورونا سبباً وحيداً بينما تعدد شكلُ الضحايا وإنْ كان مصيرُهم موتاً في الأخير.كانت الإصابات والأعراض واحدةً مع تباين حيوات البشر، لأنَّ المرض مستجدٌ دافعاً إلى نهايةٍ معروفةٍ وآخذاً في الفتك بمن يقابله.ربما من المرات النادرة أنْ يأتي سبب الموت مشتركاً ب......

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