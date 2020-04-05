مصدر مسؤول لـ “العهد نيوز”: صحة للانباء التي تدعي فتح المنافذ الحدودية مع ايران

2020/04/05 | 08:36 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اكدت مصادر مسؤولة، ان جميع المنافذ الحدودية مغلقة تماما مع الجمهورية الإسلامية الايرانية ولا صحة لفتحها كليا او جزئيا .وقالت المصادر لـ “العهد نيوز”، انه “لا صحة للانباء التي تدعي وجود فتح كلي او جزئي للمنافذ”.

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