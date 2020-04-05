2020/04/05 | 08:55 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الصحة المكسيكية: 1890 حالة إصابة بـ"كورونا" و79 وفاة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/05 | 08:55.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة المكسيكية: 1890 حالة إصابة بـ"كورونا" و79 وفاة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة المكسيكية: 1890 حالة إصابة بـ"كورونا" و79 وفاة) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة المكسيكية: 1890 حالة إصابة بـ"كورونا" و79 وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).