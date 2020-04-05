2020/04/05 | 08:59 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اغتيل قبل ساعات محمد علي يونس أحد قادة حزب الله في جنوب لبنان من قبل مجهولين.

وافادت وكالة "فارس" الايرانية شبه الرسمية بانه ليست هنالك معلومات اضافية حول كيفية مقتله الا انه وفقا لمصادر غير رسمية فقد كان هذا القيادي في حزب الله مسؤولا عن ملاحقة "العملاء والجواسيس"، حسب تعبير الوكالة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اغتيال احد قادة حزب الله) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اغتيال احد قادة حزب الله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).