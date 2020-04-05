مقتل 19 شخصا على الأقل في اشتباك بين رجال عصابات شمالي المكسيك

2020/04/05 | 09:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل 19 شخصا على الأقل في اشتباك مسلح بين رجال عصابات في ولاية تشيواوا شمالي المكسيك، حسبما أفادت السلطات المحلية.وقال مكتب الادعاء العام المحلي في بيان، إن قوات الأمن عثرت، على 18 جثة في مكان الاشتباك الذي وقع ببلدة ماديرا، بالإضافة إلى مصاب فارق الحياة في وقت لاحق بعد نقله من المكان.وجاء في […]

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