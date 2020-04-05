كوريا الجنوبية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 10237

2020/04/05 | 09:10 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، عن تسجيل خلال الـ 24 ساعة الماضية 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع عدد الإصابات الإجمالي إلى 10237.وقالت هيئة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في وزارة الصحة أن كوريا الجنوبية سجلت 81 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19.وأشارت الهيئة إلى وفاة 6 أشخاص بالفيروس خلال الـ 24 […]

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