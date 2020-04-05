وفاة حارس منتخب سوريا السابق اثر إصابته بكورونا في السويد

2020/04/05 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُوفي الكابتن جوزيف شمعون، أحد أبرز حراس المرمى السوريين السابقين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، في السويد.ولعب شمعون في الثمانينيات لصالح فريق الجهاد، وكذلك رميلان والجيش، كما مثل منتخب سوريا في عدة بطولات منها نهائيات كأس آسيا عام 1980 التي أقيمت في الكويت.وكان شمعون دخل المستشفى قبل عدة أيام إثر إصابته بفيروس كورونا […]

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