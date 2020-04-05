امير عبداللهيان: إرهابيو CIA يتبوأون مناصب في وزارة الخارجية ومناصب دبلوماسية

2020/04/05 | 09:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية، أن إرهابيي المخابرات المركزية الأميركية يتبوأون منصب وزير الخارجية ومناصب دبلوماسية، إلا ان الدبلوماسيين الإيرانيين هم حقا “دبلوماسيون”.وأشار حسين امير عبداللهيان على صفحته الشخصية الى التصريحات الاخيرة لوزير الخارجية الاميركي ضد الدبلوماسيين الايرانيين، وكتب: السيد بومبيو! العالم يشهد أن ارهابيي المخابرات المركزية الاميركية يتبوأون منصب […]

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