وزير النفط : عمليات تخفيض الإنتاج تتطلب دراسة معمقة

2020/04/05 | 09:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير النفط ثامر الغضبان ان عمليات تخفيض الإنتاج تتطلبُ دراسة معمقة لضمان استقرار السوق والنهوض بالاقتصاد العالمي.

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