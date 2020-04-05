مؤسسة الشهداء تعلن توزيع منح طوارئ شهرية لكل أسرة مشمولة بقانونها

2020/04/05 | 09:23 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلنت مؤسسة الشهداء ،اليوم الاحد، عن مباشرتها بتوزيع منح طوارئ شهريَّة بمبلغ 100 ألف دينار لكل أسرة مشمولة بقانونها لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، بينما وجهت فروعها ببغداد والمحافظات لإحصاء من ليس لديها دخلٌ ثابتٌ ويعملون بأجورٍ يوميَّة، لتخصيص مبلغ شهري لهم.وأوضح رئيس المؤسسة كاظم عويد، أنَّ “المؤسسة وضمن جهودها لاحتواء […]

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