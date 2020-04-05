التربية: انتهاء العام الدراسي للمرحلة الابتدائية

2020/04/05 | 09:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر الفاروق، “انتهاء” العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، فيما أكد أن الاسئلة الوزارية لطلبة المراحل المنتهية ستكون “سهلة” ومن المحتمل تقليص المناهج.وقال الفاروق في تصريح تابعته “العهد نيوز”، إن “الدخول الشامل سيكون لجميع المراحل الدراسية المنتهية، السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الإعدادي”.وأضاف أن “طلبة المراحل غير المنتهية للمرحلة المتوسطة […]

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