الزاملي: الزرفي اعتذر عن الاعتذار وسيستمر الى آخر الطريق

2020/04/05 | 09:26 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، السبت، أن رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي اعتذر عن الاعتذار بت...

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