التربية: العام الدراسي للمرحلة الابتدائية (انتهى) والأسئلة الوزارية للمراحل المنتهية ستكون (سهلة)

2020/04/05 | 09:26 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلن المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر الفاروق، "انتهاء" العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، فيما أكد أن الاسئلة الوزارية لطلبة المراحل المنتهية ستكون "سهلة" ومن المحتمل تقليص المناهج.

وقال الفاروق في لقاء تلفزيوني مساء أمس السبت، إن "الدخول الشامل سيكون لجميع المراحل الدراسية المنتهية، السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الإعدادي".

وأضاف أن "طلبة المراحل غير المنتهية للمرحلة المتوسطة سيُطالبون بتقرير عن المواد كبديل عن الكورس الثاني".

وأكد أن "طلبة المرحلة الأبتدائية من الصف الأول إلى الصف الخامس، ستحتسب لهم درجات امتحانات نصف السنة وتعتبر السنة منتهية، أما بالنسبة للطلبة الذين لم يكملوا الكورس الأول في المحافظات التي شهدت احتجاجات او الطلبة المكملين بالكورس الأول سيكون موعد امتحانهم في بداية السنة الجديدة كموعد للدور الثاني كما العادة".

وحول الامتحانات الوزارية، أوضح الفاروق أن "الأسئلة الوزارية لطلبة المراحل المنتهية ستكون سهلة للطلبة واحتمالية تقليص المناهج"، مبيناً أن "موعد الامتحانات الوزارية سيتم تحديده عند استقرار الوضع وانتهاء أزمة فيروس كورونا".

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