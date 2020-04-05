ديالى تسجل حالة وفاة بفيروس كورونا

2020/04/05 | 09:27 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، اليوم الاحد، وفاة احد المصابين بفيروس كورونا من ابناء قضاء بلدروز، لترتفع الحصيلة إلى ثلاث وفيات بالفيروس في المحافظة.

وقالت الخلية في بيان، تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "إحدى الحالات المشخصة بالإصابة بوباء كورونا التي أعلن عنها مساء أمس السبت، توفيت صباح اليوم".

وبينت ان "المتوفي من أبناء قضاء بلدروز ويبلغ من العمر 60 عاما، وسبب الوفاة احتشاء عضلة القلب وفشل في الجهاز التنفسي".

ودعت الخلية المواطنين إلى "الالتزام بتنفيذ قرارات خلية الازمة وعدم كسر حظر التجوال".

يذكر ان دائرة صحة ديالى اعلنت في وقت متأخر من مساء امس السبت، تسجيل خمس اصابات جديدة بفيروس كورونا.

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