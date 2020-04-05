2020/04/05 | 09:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف العلماء المسئولون عن استنساخ النعجة دوللي في عام 1996 والتي ماتت في عام 2002 عن رأيهم في حل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) واجتياحه عدد من دول العالم.ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، فإنهم يتوقعون أن علاج فيروس كورونا الجديد سيتم من خلال الخلايا المناعية من المتطوعين الشباب والأصحاء.واستخدم الباحثون من TC […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (علماء يتوصلون إلى علاج لمكافحة كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (علماء يتوصلون إلى علاج لمكافحة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).