وفاة مصاب بكورونا في ديالى

2020/04/05 | 09:30 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى يوم الاحد تسجيل حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا.

وقالت الخلية في بيان اليوم انها تؤكد وفاة أحد الحالات المشخصة بالإصابة بوباء كورونا من ضمن الحالات التي أعلن عنها مساء أمس السبت.

واوضح البيان ان المتوفي من أبناء قضاء بلدروز يبلغ من العمر ٦٠ عاما توفي نتيجة لاحتشاء عضلة القلب وفشل في الجهاز التنفسي.

وكانت وزارة الصحة العراقية قد اعلنت امس عن تسجيلها حالتي وفاة في كل من البصرة والعاصمة بغداد.

وسجلت السليمانية ايضا حالة وفاة لمصاب يبلغ من العمر ستين عاما، بحسب ما اعلنته دائرة الصحة في المحافظة التابعة لإقليم كوردستان.

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