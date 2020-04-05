2020/04/05 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
وذكرت الخلية،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد اليوم-بغداد
أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الأحد، وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا في المحافظة.
وذكرت الخلية،...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا في ديالى) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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