وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا في ديالى

2020/04/05 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-بغداد

أعلنت خلية الازمة في محافظة ديالى، الأحد، وفاة مصاب آخر بفيروس كورونا في المحافظة.

وذكرت الخلية،...





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