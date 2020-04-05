اغتيال قيادي في حزب الله اللبناني جنوبي لبنان

2020/04/05 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم-متابعة

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد (05 نيسان 2020)، باغتيال شخص يُعتبر قيادي في حزب الله اللبناني ف...





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