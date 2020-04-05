وفاة مصاب بفيروس كورونا في النجف وشفاء امرأة من أهالي الديوانية

2020/04/05 | 09:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر طبي في محافظة النجف، الأحد (5 نيسان 2020)، بوفاة رجل كبير في السن، مصاب بفيروس كورونا في...





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