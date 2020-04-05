خلية أزمة واسط تنفي فتح منفذ زرباطية أمام المسافرين والبضائع

2020/04/05 | 09:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت خلية الازمة في محافظة واسط ان منفذ زرباطية الحدودي مع ايران مغلق بصورة تامة امام المسافرين والبضائع منذ 14 آذار الماضي.وقال رئيس الخلية عادل الزركاني في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان السلطات المختصة تواصل غلق المنفذ بالصبات الكونكريتية وعدم دخول او خروج أي شخص عبره إلى الآن.كما اشار الى ان […]

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