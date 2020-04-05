كويتية تخرق حظر التجول وتطعن رجل أمن

2020/04/05 | 09:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت القوات الأمنية في محافظة مبارك الكبير في الكويت القبض على فتاة حاولت دهس عسكري، وقامت بطعنه، بعد استيقافها لكسرها حظر التجول الجزئي الذي فرضته السلطات منذ أسابيع في البلاد.وتداولت وسائل الإعلام المحلية مقطع فيديو للحظة ضبط الفتاة وسط حالة من الاستنفار التي سادت موقع الحادث، أثناء السيطرة على الفتاة من قبل عدد من […]

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