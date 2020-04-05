اغتيال امرأة ناشطة بالتظاهرات جنوبي العراق واصابة اثنين من ابنائها

2020/04/05 | 09:36 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد ناشطون وشهود عيان يوم الاحد باغتيال ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها على ايدي مسلحين مجهولين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال الناشطون والشهود اليوم ان مجهولين اقتحموا دار "الملاية ام عباس" التي دائما ما تطلق اهازيج حماسية تشجع على الاحتجاجات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.

واضافوا ان المسلحين قتلوا المرأة واصابوا اثنين من ابنائها.

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