مقتل مسؤول في

2020/04/05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحدت الأوركسترا الوطنية للموسيقى في لبنان فيروس كورونا المستجد وخاضت تجربة جديدة لأول مرة، يبدو أنها كانت ناجحة واستقطبت عددا أكبر بكثير مما لو كانت قد تمت على أرض الواقع.

وتجمع أعضاء الأوركسترا عبر الإنترنت مستخدمين أدوات العزف وحناجرهم، كل في بيته، حيث أجبر الفيروس العازفين والمطربين من اللقاء الجسدي لكن لم يمنعهم من الأداء الصوتي.

وعبر تطبيق فيديو شارك في التجربة 30 شخصا وهو نصف عدد عازفي الأوركسترا تقريبا لأسباب تقنية، وأدوا جميعا بقيادة المايسترو أندريه الحاج الذي كان في وسط الشاشة وهو صاحب الفكرة.

The Lebanese orchestra decided to entertain people while at home, they did it online, each from her/his place.



This is marvellous! 😢🥰 pic.twitter.com/cz0cQwXfmq— Ali Hashem علي هاشم (@alihashem_tv) April 3, 2020

ووقع الاختيار على أغنية "بحبك يا لبنان" للأخوين رحباني والفنانة فيروز ليؤديها كل عازف ومطرب في بيته مستقلا ثم يؤدي الحاج ملاحظاته وفي النهاية جمعها لتظهر كما لو كانت حقيقية وبروح واحدة.

وسجل لبنان أكثر من 500 إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى مساء الجمعة تعافى منهم خمسون شخصا وتوفي 17 آخرين.

