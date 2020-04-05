نائب عن الفتح: الزرفي أصبح من الماضي والكتل الشيعية رافضة لتكليفه

2020/04/05 | 09:37 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين النائب عن تحالف الفتح حامد عباس، الاحد، ان عدنان الزرفي اصبح من الماضي ومعظم القوى الشيعية رافضة لتكليفه، لافتا الى ان سائرون وموقف القوى السنية والكردية سيكون متوافقا مع الأغلبية داخل البرلمان برفض هذه الشخصية.وقال عباس في تصريح تابعته “العهد نيوز”، ان “معظم الكتل سياسية الشيعية ترفض تكليف عدنان الزرفي او وجوده في […]

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