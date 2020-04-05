🟠مزايدة في الأسعار واختلاس و”حرب” على الأقنعة… عندما يغير كورونا قوانين المبادلات الاقتصادية العالمية

2020/04/05 | 09:39 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مزايدة في الأسعار واختلاس و”حرب” على الطلبيات وعمليات سرية لأجهزة المخابرات، ما يشهده السباق العالمي للحصول على أقنعة واقية ضد فيروس كورونا “كوفيد-19” بين مختلف الدول، ما تسبب في انهيار […]

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