وزارة النفط: استمرار عمل المصافي ومعامل الغاز في البلاد لتوفير المشتقات

2020/04/05 | 09:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت وزارة النفط، الاحد، استمرار عمل المصافي ومعامل الغاز في البلاد لتوفير المشتقات.وقال وكيل الوزارة لشؤون الغاز والمصافي حامد الزوبعي، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، إنَّ “ملاكات وزارته مستمرة بإنجاز الأعمال المناطة بها بالرغم من الظروف الاستثنائيَّة التي تمرُّ بها البلاد لمكافحة فيروس كورونا ولضمان توفير المشتقات والغاز للمواطنين بشكل سلس”.واضاف، […]

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