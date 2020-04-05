أمريكا وكندا تدرسان فرض رسوم على نفط السعودية وروسيا

2020/04/05 | 09:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وكندا يناقشون فرض رسوم على واردات النفط الروسية والسعودية إذا لم تتوصل الدولتان العضوان في “أوبك+” لاتفاق بسرعة ينهي حرب أسعار النفط.ونقلت الصحيفة عن “جيسون كيني”، رئيس وزراء ألبرتا، أكبر مقاطعة منتجة للنفط في كندا، قوله إنه أجرى مناقشات مع واشنطن بشأن تلك التعريفات، […]

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