قاسم حسين صالح - الشيوعيون (86) سنة..ولم يستلموا سلطة(1)

2020/04/05 | 09:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #قاسم_حسين_صالح الشيوعيون..86عاما ولم يستلموا سلطة!(1) الهدف الرئيس لكل حزب سياسي هو الوصول الى السلطة..فلماذا لم يستطع الحزب الشيوعي العراقي الوصول الى السلطة برغم انه رفع من يوم تأسيسه قبل 86 عاما شعار (وطن حر وشعب سعيد)؟!.بدءا ،انا كنت شيوعيا وسجنت سنتين لأنني رفضت طلب رئيس المجلس العرفي العسكري الأول(شمس الدين عبد الله) سبّ الحزب الشيوعي العراقي، برغم علمي انني لو فعلت لما سجنت اسوة بمئة وأحد عشر من ......

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