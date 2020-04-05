🟠حصائية تكشف عن عدد المصابين بكورونا في العالم

2020/04/05 | 09:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكثر من مليون و200 ألف مصاب ونحو 65 ألف حالة وفاة بكورونا في العالم تظهر آخر الأرقام والاحصاءات حتى اليوم الأحد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم مليون و200 […]

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