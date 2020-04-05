🟠تعليمات حظر التجوال الجديدة في السليمانية

2020/04/05 | 09:47 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1/ السماح لموظفي الدوائر الخدمیة الحکومیة وعاملي المولدات الاهلیة بالتجول من الساعة 7 الی 9 من أجل إتاحة المجال أمامهم للوصول إلى أماكن أعمالهم بشرط الالتزام بالتعلیمات والارشادات الصحیة 2/ […]

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