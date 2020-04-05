الكهرباء: إيقاف الجباية يحتاج لقرار حكومي

2020/04/05 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاحد، استمرار استلام الجباية من المواطنين خلال أيام حظر التجوال، لافتة إلى أن إيقافها يحتاج إلى قرار حكومي.

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