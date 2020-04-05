فيروس كورونا يطيح بنجم يوفنتوس من جديد

2020/04/05 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- داهم فيروس كورونا باولو ديبالا، نجم يوفنتوس الإيطالي، وصديقته قبل أن يعلن الثنائي تعافيهما، ثم يعود إليهما المرض مرة أخرى.

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