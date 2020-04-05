كورونا يحصد أرواح 63 ألف نسمة في العالم والولايات المتحدة تدخل “مرحلة مروّعة”

2020/04/05 | 09:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدى وباء كوفيد-19 إلى وفاة أكثر من 63 ألف شخص في العالم، منذ ظهوره للمرّة الأولى في كانون الأول/ديسمبر في الصين، في وقت حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب مواطنيه من أنّ الولايات المتحدة تدخل “مرحلة مروّعة” جرّاء الفيروس المستجدّ.وأسفر انتشار الفيروس عن وفاة ما لا يقلّ عن 63,437 شخصًا في العالم، وفق حصيلة جمعتها […]

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