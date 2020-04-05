2020/04/05 | 09:53 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث باسم وزارة التربية، حيدر الفاروق، “انتهاء” العام الدراسي للمرحلة الابتدائية، فيما أكد أن الاسئلة الوزارية لطلبة المراحل المنتهية ستكون “سهلة” ومن المحتمل تقليص المناهج. وقال الفاروق في لقاء […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠التربية:الأسئلة الوزارية للمراحل المنتهية ستكون (سهلة) و العام الدراسي للمرحلة الابتدائية (انتهى)) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠التربية:الأسئلة الوزارية للمراحل المنتهية ستكون (سهلة) و العام الدراسي للمرحلة الابتدائية (انتهى)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).