وزير النفط يعلن تأجيل اجتماع أوبك لاسباب فنية

2020/04/05 | 09:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أعلن نائب رئيس الوزراء، وزير النفط، ثامر الغضبان، اليوم الاحد، عن تأجيل عقد مؤتمر الدول المنتجة والمصدرة للنفط، لغاية يوم الخميس المقبل، عازياً الأمر “لأسبابٍ فنيَّة”.وقال الغضبان، إنَّ “المؤتمر الذي كان مقرراً انعقاده بعد غدٍ الاثنين، أجِّلَ الى يوم الخميس المقبل”، لافتاً الى أنَّ المؤتمر “سيدار عبر دائرة تلفزيونيَّة، وهذا الأمر […]

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