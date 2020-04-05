2020/04/05 | 10:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ..اعلن مصرف الرافدين ان فروعه في بغداد والمحافظات مازالت مستمرة في استقبال بعض الموظفين والمتقاعدين الذين يرومون صرف رواتبهم عن طريق البطاقات الالكترونية فضلا عن المستحقات المالية الاخرى.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت المستقلة نسخة منه، إن “فروعه ومنذ توجيه خلية الأزمة بالإيعاز للمصارف باستئناف العمل لتوزيع رواتب الموظفين والمتقاعدين فانها شرعت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين: فروعنا مازالت تستقبل بعض الموظفين والمتقاعدين لصرف رواتبهم ) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين: فروعنا مازالت تستقبل بعض الموظفين والمتقاعدين لصرف رواتبهم ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).