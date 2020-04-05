العراق.. 100 الف دينار شهريا لأسر الشهداء

2020/04/05 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ﺑﺎﺷﺮت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺸﻬﺪاء في العراق، ﺑﺘﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺢ ﻃﻮارئ ﺷﻬﺮﻳﱠﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ 100 أﻟﻒ دﻳﻨﺎر ﻟﻜﻞ أﺳﺮة ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮﻧﻬﺎ لمواجهة آﺛﺎر اﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ وﺟﻬﺖ ﻓﺮوﻋ...

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