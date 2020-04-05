شاهد.. تقديم برنامج الزرفي الى البرلمان محاولة ولدت ميتة

2020/04/05 | 10:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رأت كتل سياسية في مجلس النواب العراقي أن البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي سابق لأوانه.فيما لا تزال مواقف بعض الكتل ثابتة ...

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