2020/04/05 | 10:01 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرير / محمد حميد شهدت الساحة السياسية في العراق بعد تكليف عدنان الزرفي من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح موقفان ثابتان لم يتغيرا ، الأول الموقف الرافض لتكليف الزرفي من […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠تكليف الزرفي وحكومته بين المؤيد والمعارض) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠تكليف الزرفي وحكومته بين المؤيد والمعارض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).