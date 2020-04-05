الدفاع المدني: أجرينا 9 آلاف عملية تعفير وتعقيم في عموم العراق

2020/04/05 | 10:01 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن إجرائها أكثر من تسعة آلاف حملة لتعقيم وتعفير المناطق في بغداد والمحافظات، وبمساحة تجاوزت الأربعة والثلاثين مليوناً وسبعمئة ألف متر مربع.وبيَّن مدير العلاقات والإعلام في المديرية، العميد جودت عبد الرحمن، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أنَّ “المديرية وبجهد ذاتي شرعت بتنفيذ عمليات تعقيم وتعفير المناطق والأحياء […]

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