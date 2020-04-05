2020/04/05 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أفاد تقرير إخباري، الأحد (5 نيسان 2020)، بأن فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم سوف يستأنف تدريباته يوم غد الإثنين.

وأشارت مجلة "كيكر" الألمانية إلى أن بايرن يسعى لخوض أول وحدة تدريبية عقب التوقف الإجباري بسبب انتشار وباء فيروس كورونا، تحت شروط صارمة في مجموعات صغيرة مكونة من أربعة أو خمسة لاعبين.

وكان بعض الأندية الـ18 التي تنشط في دوري الدرجة الأولى (بوندسليجا) بدأت بالفعل التدريب الأسبوع الماضي، كما ينتظر أن تبدأ العديد من الفرق تدريباتها يوم غد الإثنين.

يذكر أن البوندسليجا متوقف حتى يوم 30 نيسان الجاري على الأقل.

بغداد اليوم/ متابعة

أصيب النجم الأرجنتيني باولو ديبالا، اليوم السبت، مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، مرة أخرى بفيروس كورونا المستجد، بعد أيام قليلة من إعلانه الشفاء من الفيروس.

وقالت أوريانا ساباتينى، صديقة باولو ديبالا، على مواقع التواصل الإجتماع

بغداد اليوم - متابعة

أعلنت الشرطة الصربية، السبت، أنها اعتقلت لاعب المنتخب الأول لكرة القدم، الصربي ألكسندر بريجوفيتش ، لخرقه حظر التجول المفروض في صربيا بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقل التلفزيون الصربي الرسمي عن فلاديمير ريبيتش قائد الشرطة ا

بغداد اليوم - متابعة

أكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، السبت (4 نيسان 2020) عن وجود حالة إصابة بفيروس كورونا في برشلونة.

وتم الإعلان عن إصابة نائب رئيس برشلونة الحالي جوردي كاردونير البالغ 58 عاما بفيروس كورونا، بعدما جاءت عينت

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