اغتيال الناشطة في تظاهرات الناصرية ’’أم عباس’’ وجرح اثنين من أبنائها بهجوم مسلح

2020/04/05 | 10:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ذي قار

أفاد مصدر أمني من محافظة ذي قار، الأحد (05 نيسان 2020)، باغتيال الناشطة في تظاهرات الناصرية "...





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