2020/04/05 | 10:03 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد أكد القاضي ناصر عمران، اليوم الاحد، أن القانون يعاقب من يكسر حظر التجوال بالسجن لمدة ستة اشهر مع غرامة مالية، فيما أشار إلى معاقبة المصاب الذي يكسر حظر التجوال بالسجن لمدة ثلاث سنوات.وقال عمران في تصريح صحفي اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “نظام اجراءات الحجر الصحي رقم 12 لسنة 1978 الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قاضي: السجن 6 اشهر لكل من يكسر حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قاضي: السجن 6 اشهر لكل من يكسر حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).