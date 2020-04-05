اغتيال امرأة ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها جنوبي العراق

2020/04/05 | 10:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد ناشطون وشهود عيان يوم الاحد باغتيال ناشطة بالتظاهرات واصابة اثنين من ابنائها على ايدي مسلحين مجهولين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وقال الناشطون والشهود لشفق نيوز، اليوم ان مجهولين اقتحموا دار "الملاية ام عباس" التي دائما ما تطلق اهازيج حماسية تشجع على الاحتجاجات في ساحة الحبوبي بمدينة الناصرية.

واضافوا ان المسلحين قتلوا المرأة واصابوا اثنين من ابنائها.

وكان مصدر أمني قد افاد يوم الجمعة بمقتل وإصابة 7 متظاهرين برصاص قوات الأمن في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار.

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