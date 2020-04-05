عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي تطلق أكبر حملة إغاثة وتعفير في بابل

2020/04/05 | 10:09 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلقت عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي، امس السبت، اكبر حملة تعفير وتعقيم ودعم لوجستي في محافظة بابل.وذكر اعلام الحشد في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان 60 حملة دعم لوجستي انطلقت باشراف قائد العمليات علي الحمداني وحضور المحافد حسن منديل، مبينا ان ان الحملة تتضمن تعفير وتعقيم عموم مدن ومناطق بابل.وأضاف أن الحشد

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