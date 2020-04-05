خلية الأزمة في بابل تستكمل إنشاء المختبر المتخصص بفحص إصابات كورونا

2020/04/05 | 10:42 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بابل أعلن رئيس خلية الأزمة في بابل المحافظ حسن منديل، اليوم الاحد، عن استكمال إنشاء المختبر المتخصص بفحص إصابات كورونا.وقال منديل في بيان اطلعت عليه “العهد نيوز”، إن “الحكومة المحليَّة استكملت إنشاء المختبر المتخصص بفحص إصابات كورونا تمهيداً لإدخاله الخدمة”.وأشار إلى “تسجيل إصابة جديدة بالفيروس لامرأة تبلغ من العمر 58 عاماً […]

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