هزة ارضية بقوة 4,6 درجة تضرب مدينة العقبة الاردنية

2020/04/05 | 10:43 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة أرضية بقوة 4,6 درجات على مقياس ريختر المكون من تسع درجات، صباح اليوم مدينة العقبة الاردنية/جنوبي المملكة/، شعر بها السكان ولم تسفر عن اي خسائر في الارواح او الممتلكات، بحسب محافظها غسان الكايد.وقال الكايد في تصريح صحفي: ” في تمام الساعة الثامنة وخمس دقائق من صباح اليوم، تعرضت مدينة العقبة لهزة ارضية،

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