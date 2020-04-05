علماء يشككون في “نظرية ووهان”: كورونا في جسم الإنسان قبل أشهر أو سنوات

2020/04/05 | 10:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة يسود اعتقاد بأن فيروس كورونا ظهر مؤخرا خلال الوباء الذي أثار رعب العالم، وهو ما كان سببا لإلصاق اسمه بكلمة “المستجد”، لكن يبدو أن الحقيقة خلاف ذلك.فقد قدر علماء أن فيروس كورونا المستجد ربما دخل جسم البشر منذ أشهر أو حتى سنوات، قبل أن يصبح مميتا ويفجر مؤخرا جائحة أعجزت العالم […]

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